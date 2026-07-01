В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график
Киев • УНН
С 1 июля в Украине начинается регистрация электронных кабинетов для поступающих. Вступительная кампания продлится до 15 октября, а для иностранцев — до 1 ноября.
В Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения — уже с 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов для большинства абитуриентов. Подробности рассказали в МОН, пишет УНН.
Когда стартует вступительная кампания
- 1 июля — начало регистрации электронных кабинетов;
- до 15 октября — продлится вступительная кампания;
- до 1 ноября — для иностранных абитуриентов.
"Важно: дата регистрации электронного кабинета не влияет на шансы поступления, поэтому нет необходимости делать это в первые часы", — подчеркнули в МОН.
В ГП "Инфоресурс" подчеркнули: "не спешите создавать кабинет в первый день. Большое количество одновременных обращений может перегружать систему".
"Зарегистрировать кабинет можно не только 1 июля. Такая возможность открыта до 15 октября 2026 года, однако ориентируйтесь на сроки окончания приема заявлений по вашей траектории поступления. Например, для абитуриентов на бакалавра подача заявлений продлится с 19 июля до 1 августа. Соответственно кабинет можно создать во всем временном промежутке, то есть с 1 июля до 1 августа", — разъяснили в ГП.
Календарь вступительной кампании на бакалавриат
|1 июля
|Старт регистрации электронных кабинетов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
|3 июля
|Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования
|10 июля (в 18:00) (только на контракт – в 18:00 25 июля)
|Завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования
|19 июля
|Начало подачи заявлений абитуриентами
|1 августа (в 18:00)
|Окончание подачи заявлений
|Не позднее 6 августа
|Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
|До 11 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения
|До 13 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
График вступительных испытаний в магистратуру
Поступление на второй (магистерский) уровень высшего образования будет проходить в следующие сроки:
|Основная сессия
|Дополнительная сессия*
|Регистрация
|23 апреля — 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая)Второй период 26–28 мая (обработка документов продолжается до 1 июня)
|Тестирование
|26 июня — 14 июля
|3–21 августа
|Результаты
|до 23 июля
|до 21 августа
Приглашения-пропуска для основной сессии появятся в кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии — до 28 июля.
График вступительных испытаний в аспирантуру
Для абитуриентов, планирующих получить степень доктора философии или доктора искусств, установлен следующий календарный план:
|Основная сессия
|Дополнительная сессия*
|Регистрация
|23 апреля — 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая)Второй период 26–28 мая (обработка документов продолжается до 1 июня)
|Тестирование
|14–29 июля
|24–28 августа
|Результаты
|до 7 августа
|до 4 сентября
Информацию о месте и времени проведения основной сессии участники получат в своих кабинетах до 19 июня, для дополнительной сессии — до 19 августа.
Как будет проходить поступление
Для бакалавриата
Основным инструментом остается национальный мультипредметный тест (НМТ), который можно сдавать как в Украине, так и за рубежом.
Также предусмотрены творческие конкурсы (для отдельных специальностей) и собеседования (для льготных категорий).
Творческие конкурсы и собеседования в этом году проводят преимущественно очно. Дистанционный формат возможен только для:
- абитуриентов с временно оккупированных территорий;
- военнослужащих;
- украинских спортсменов за рубежом.
Для магистратуры
Для поступления в магистратуру нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ) или профессиональный экзамен (или ЕГКИ 2026 для тех, кто его сдавал).
Для аспирантуры
- ЕВИ (иностранный язык + общие компетенции);
- экзамен по методологии;
- профессиональные экзамены в учебном заведении.
Пороговое требование: сумма баллов за ЕВИ должна составлять не менее 300 (из 100–200 за каждый компонент).
Новые возможности для абитуриентов
В 2026 году внедрено несколько важных новшеств: впервые абитуриенты могут использовать результаты выпускных экзаменов, сданных в странах Европы (кроме рф и рб), для поступления в украинские высшие учебные заведения.
Кроме этого, абитуриенты с временно оккупированных территорий получают расширенные возможности доступа, среди них — упрощенное поступление для тех, кто выехал не только после 1 января, но и после 1 октября 2025 года, а также — возможность поступления через образовательные центры и использование годовых оценок по украинскому языку и истории.
Также предусмотрены специальные условия для военнослужащих и спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, в частности дистанционная сдача отдельных испытаний.
Что изменилось для бакалавриата
- уменьшено количество заявлений: подать можно до 10 всего, из них — до 5 на бюджет. Это направлено на более осознанный выбор абитуриентов;
По данным ЕГЕБО: на приоритеты с 11 по 15 в 2025 году приходилось лишь 0,18% рекомендаций к зачислению, поэтому сокращение количества заявлений не повлияет на возможности абитуриентов.
- увеличено время на подтверждение места обучения — абитуриенты имеют +2 дня;
- Возрос вес творческого конкурса — было 0,6, стало 0,7;
- расчет конкурсного балла остался без изменений в формуле, но есть новые бонусы: +15 баллов добавляются выпускникам подготовительных отделений нулевого курса («зимнее поступление») для специальностей с господдержкой; 200 баллов автоматически получают призеры и чемпионы спорта без сдачи конкурса;
- отменены мотивационные письма.
Что изменилось для магистратуры
В 2026 году поступление в магистратуру планируют завершить до конца августа, чтобы начать обучение уже с 1 сентября и избежать задержек в формировании групп.
Из обновлений:
- результаты ЕФВВ теперь действительны 2 года;
- приоритетность заявлений распространяется и на контракт.
Что изменилось для аспирантуры
Сохраняется ключевое ограничение: дневная форма — только по государственному заказу (бюджет). Это решение направлено на обеспечение добросовестности поступления.