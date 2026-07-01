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В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график

Киев • УНН

 • 10281 просмотра

С 1 июля в Украине начинается регистрация электронных кабинетов для поступающих. Вступительная кампания продлится до 15 октября, а для иностранцев — до 1 ноября.

В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график

В Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения — уже с 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов для большинства абитуриентов. Подробности рассказали в МОН, пишет УНН.

Когда стартует вступительная кампания

  • 1 июля — начало регистрации электронных кабинетов;
    • до 15 октября — продлится вступительная кампания;
      • до 1 ноября — для иностранных абитуриентов.

        "Важно: дата регистрации электронного кабинета не влияет на шансы поступления, поэтому нет необходимости делать это в первые часы", — подчеркнули в МОН.

        В ГП "Инфоресурс" подчеркнули: "не спешите создавать кабинет в первый день. Большое количество одновременных обращений может перегружать систему".

        "Зарегистрировать кабинет можно не только 1 июля. Такая возможность открыта до 15 октября 2026 года, однако ориентируйтесь на сроки окончания приема заявлений по вашей траектории поступления. Например, для абитуриентов на бакалавра подача заявлений продлится с 19 июля до 1 августа. Соответственно кабинет можно создать во всем временном промежутке, то есть с 1 июля до 1 августа", — разъяснили в ГП.

        Календарь вступительной кампании на бакалавриат

        1 июляСтарт регистрации электронных кабинетов
        15 октябряЗавершение работы электронных кабинетов
        3 июляНачало регистрации на творческие конкурсы и собеседования
        10 июля (в 18:00) (только на контракт – в 18:00 25 июля)Завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования
        19 июляНачало подачи заявлений абитуриентами
        1 августа (в 18:00)Окончание подачи заявлений
        Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
        До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения
        До 13 августаЗачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)

        График вступительных испытаний в магистратуру

        Поступление на второй (магистерский) уровень высшего образования будет проходить в следующие сроки:

        Основная сессияДополнительная сессия*
        Регистрация23 апреля — 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая)Второй период 26–28 мая (обработка документов продолжается до 1 июня)
        Тестирование26 июня — 14 июля3–21 августа
        Результатыдо 23 июлядо 21 августа

        Приглашения-пропуска для основной сессии появятся в кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии — до 28 июля.

        График вступительных испытаний в аспирантуру 

        Для абитуриентов, планирующих получить степень доктора философии или доктора искусств, установлен следующий календарный план:

        Основная сессияДополнительная сессия*
        Регистрация23 апреля — 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая)Второй период 26–28 мая (обработка документов продолжается до 1 июня)
        Тестирование14–29 июля24–28 августа
        Результатыдо 7 августадо 4 сентября

        Информацию о месте и времени проведения основной сессии участники получат в своих кабинетах до 19 июня, для дополнительной сессии — до 19 августа.

        Как будет проходить поступление

        Для бакалавриата

        Основным инструментом остается национальный мультипредметный тест (НМТ), который можно сдавать как в Украине, так и за рубежом. 

        Также предусмотрены творческие конкурсы (для отдельных специальностей) и собеседования (для льготных категорий). 

        Творческие конкурсы и собеседования в этом году проводят преимущественно очно. Дистанционный формат возможен только для:

        • абитуриентов с временно оккупированных территорий;
          • военнослужащих;
            • украинских спортсменов за рубежом.

              Для магистратуры

              Для поступления в магистратуру нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ) или профессиональный экзамен (или ЕГКИ 2026 для тех, кто его сдавал).

              Для аспирантуры

              • ЕВИ (иностранный язык + общие компетенции);
                • экзамен по методологии;
                  • профессиональные экзамены в учебном заведении.

                    Пороговое требование: сумма баллов за ЕВИ должна составлять не менее 300 (из 100–200 за каждый компонент).

                    Новые возможности для абитуриентов

                    В 2026 году внедрено несколько важных новшеств: впервые абитуриенты могут использовать результаты выпускных экзаменов, сданных в странах Европы (кроме рф и рб), для поступления в украинские высшие учебные заведения. 

                    Кроме этого, абитуриенты с временно оккупированных территорий получают расширенные возможности доступа, среди них — упрощенное поступление для тех, кто выехал не только после 1 января, но и после 1 октября 2025 года, а также — возможность поступления через образовательные центры и использование годовых оценок по украинскому языку и истории.

                    Также предусмотрены специальные условия для военнослужащих и спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, в частности дистанционная сдача отдельных испытаний.

                    Что изменилось для бакалавриата

                    • уменьшено количество заявлений: подать можно до 10 всего, из них — до 5 на бюджет. Это направлено на более осознанный выбор абитуриентов; 

                      По данным ЕГЕБО: на приоритеты с 11 по 15 в 2025 году приходилось лишь 0,18% рекомендаций к зачислению, поэтому сокращение количества заявлений не повлияет на возможности абитуриентов.

                      • увеличено время на подтверждение места обучения — абитуриенты имеют +2 дня;
                        • Возрос вес творческого конкурса — было 0,6, стало 0,7;
                          • расчет конкурсного балла остался без изменений в формуле, но есть новые бонусы: +15 баллов добавляются выпускникам подготовительных отделений нулевого курса («зимнее поступление») для специальностей с господдержкой; 200 баллов автоматически получают призеры и чемпионы спорта без сдачи конкурса;
                            • отменены мотивационные письма.

                              Что изменилось для магистратуры

                              В 2026 году поступление в магистратуру планируют завершить до конца августа, чтобы начать обучение уже с 1 сентября и избежать задержек в формировании групп.

                              Из обновлений:

                              • результаты ЕФВВ теперь действительны 2 года;
                                • приоритетность заявлений распространяется и на контракт.

                                  Что изменилось для аспирантуры 

                                  Сохраняется ключевое ограничение: дневная форма — только по государственному заказу (бюджет). Это решение направлено на обеспечение добросовестности поступления.

                                  Юлия Шрамко

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