В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график

В Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения — уже с 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов для большинства абитуриентов. Подробности рассказали в МОН, пишет УНН.

Когда стартует вступительная кампания

1 июля — начало регистрации электронных кабинетов;

до 15 октября — продлится вступительная кампания;

до 1 ноября — для иностранных абитуриентов.

"Важно: дата регистрации электронного кабинета не влияет на шансы поступления, поэтому нет необходимости делать это в первые часы", — подчеркнули в МОН.

В ГП "Инфоресурс" подчеркнули: "не спешите создавать кабинет в первый день. Большое количество одновременных обращений может перегружать систему".

"Зарегистрировать кабинет можно не только 1 июля. Такая возможность открыта до 15 октября 2026 года, однако ориентируйтесь на сроки окончания приема заявлений по вашей траектории поступления. Например, для абитуриентов на бакалавра подача заявлений продлится с 19 июля до 1 августа. Соответственно кабинет можно создать во всем временном промежутке, то есть с 1 июля до 1 августа", — разъяснили в ГП.

Календарь вступительной кампании на бакалавриат

1 июля Старт регистрации электронных кабинетов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов 3 июля Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования 10 июля (в 18:00) (только на контракт – в 18:00 25 июля) Завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования 19 июля Начало подачи заявлений абитуриентами 1 августа (в 18:00) Окончание подачи заявлений Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом) До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения До 13 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)

График вступительных испытаний в магистратуру

Поступление на второй (магистерский) уровень высшего образования будет проходить в следующие сроки:

Основная сессия Дополнительная сессия* Регистрация 23 апреля — 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая)Второй период 26–28 мая (обработка документов продолжается до 1 июня) Тестирование 26 июня — 14 июля 3–21 августа Результаты до 23 июля до 21 августа

Приглашения-пропуска для основной сессии появятся в кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии — до 28 июля.

График вступительных испытаний в аспирантуру

Для абитуриентов, планирующих получить степень доктора философии или доктора искусств, установлен следующий календарный план:

Основная сессия Дополнительная сессия* Регистрация 23 апреля — 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая)Второй период 26–28 мая (обработка документов продолжается до 1 июня) Тестирование 14–29 июля 24–28 августа Результаты до 7 августа до 4 сентября

Информацию о месте и времени проведения основной сессии участники получат в своих кабинетах до 19 июня, для дополнительной сессии — до 19 августа.

Как будет проходить поступление

Для бакалавриата

Основным инструментом остается национальный мультипредметный тест (НМТ), который можно сдавать как в Украине, так и за рубежом.

Также предусмотрены творческие конкурсы (для отдельных специальностей) и собеседования (для льготных категорий).

Творческие конкурсы и собеседования в этом году проводят преимущественно очно. Дистанционный формат возможен только для:

абитуриентов с временно оккупированных территорий;

военнослужащих;

украинских спортсменов за рубежом.

Для магистратуры

Для поступления в магистратуру нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ) или профессиональный экзамен (или ЕГКИ 2026 для тех, кто его сдавал).

Для аспирантуры

ЕВИ (иностранный язык + общие компетенции);

экзамен по методологии;

профессиональные экзамены в учебном заведении.

Пороговое требование: сумма баллов за ЕВИ должна составлять не менее 300 (из 100–200 за каждый компонент).

Новые возможности для абитуриентов

В 2026 году внедрено несколько важных новшеств: впервые абитуриенты могут использовать результаты выпускных экзаменов, сданных в странах Европы (кроме рф и рб), для поступления в украинские высшие учебные заведения.

Кроме этого, абитуриенты с временно оккупированных территорий получают расширенные возможности доступа, среди них — упрощенное поступление для тех, кто выехал не только после 1 января, но и после 1 октября 2025 года, а также — возможность поступления через образовательные центры и использование годовых оценок по украинскому языку и истории.

Также предусмотрены специальные условия для военнослужащих и спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, в частности дистанционная сдача отдельных испытаний.

Что изменилось для бакалавриата

уменьшено количество заявлений: подать можно до 10 всего, из них — до 5 на бюджет. Это направлено на более осознанный выбор абитуриентов;

По данным ЕГЕБО: на приоритеты с 11 по 15 в 2025 году приходилось лишь 0,18% рекомендаций к зачислению, поэтому сокращение количества заявлений не повлияет на возможности абитуриентов.

увеличено время на подтверждение места обучения — абитуриенты имеют +2 дня;

Возрос вес творческого конкурса — было 0,6, стало 0,7;

расчет конкурсного балла остался без изменений в формуле, но есть новые бонусы: +15 баллов добавляются выпускникам подготовительных отделений нулевого курса («зимнее поступление») для специальностей с господдержкой; 200 баллов автоматически получают призеры и чемпионы спорта без сдачи конкурса;

отменены мотивационные письма.

Что изменилось для магистратуры

В 2026 году поступление в магистратуру планируют завершить до конца августа, чтобы начать обучение уже с 1 сентября и избежать задержек в формировании групп.

Из обновлений:

результаты ЕФВВ теперь действительны 2 года;

приоритетность заявлений распространяется и на контракт.

Что изменилось для аспирантуры

Сохраняется ключевое ограничение: дневная форма — только по государственному заказу (бюджет). Это решение направлено на обеспечение добросовестности поступления.