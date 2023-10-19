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Пострадало два человека: полицейские расследуют обстоятельства взрыва в офисе торговой сети в Одессе

Киев • УНН

 • 266523 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Одессе в офисе одной из торговых сетей взорвался боеприпас, в результате этого есть пострадавшие, следователи начали уголовное производство. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Пострадало два человека: полицейские расследуют обстоятельства взрыва в офисе торговой сети в Одессе

Цитата

"Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывного предмета сейчас устанавливают полицейские", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что двух работников, которые находились во время взрыва в помещении, со взрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и происхождение взрывчатого предмета.

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