Пострадало два человека: полицейские расследуют обстоятельства взрыва в офисе торговой сети в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Одессе в офисе одной из торговых сетей взорвался боеприпас, в результате этого есть пострадавшие, следователи начали уголовное производство. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
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"Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывного предмета сейчас устанавливают полицейские", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что двух работников, которые находились во время взрыва в помещении, со взрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и происхождение взрывчатого предмета.
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