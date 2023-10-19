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Постраждало двоє людей: поліцейські розслідують обставини вибуху в офісі торговельної мережі в Одесі

Київ • УНН

 • 266523 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Одесі в офісі однієї з торгових мереж вибухнув боєприпас, унаслідок цього є постраждалі, слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Постраждало двоє людей: поліцейські розслідують обставини вибуху в офісі торговельної мережі в Одесі

Цитата

"Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніру приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмету наразі встановлюють поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета.

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