Постраждало двоє людей: поліцейські розслідують обставини вибуху в офісі торговельної мережі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Одесі в офісі однієї з торгових мереж вибухнув боєприпас, унаслідок цього є постраждалі, слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Цитата
"Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніру приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмету наразі встановлюють поліцейські", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано.
В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині чоловік кинув гранату в дім односельця