Пострадавший от пожара собор Нотр-Дам подготовили к реставрации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Париже завершены работы по укреплению Нотр-Дам-де-Пари и все готово к реставрации пострадавшего два года назад от пожара собора, заявили в субботу официальные лица, на которых ссылается Reuters, пишет УНН.
Детали
Заключительный этап завершенных работ включал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными каркасами в форме арки, сообщило государственное агентство, ведущее работы, добавив, что приближается к установленной президентом Франции Емманюелем Макроном дате открытия собора.
Указано, что будет восстановлен прежний дизайн храма, в том числе 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине 1800-х годов и для которого были выбраны новые породы дерева.
Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера. До этого в этом месяце начнется очистка внутренних стен и пола, говорится в сообщении агентства.
Дополнение
Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен, а позже пообещал открыть его для прихожан до 2024 года, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.
Сильный пожар вспыхнул в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Очаг находился в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня.