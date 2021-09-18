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Пострадавший от пожара собор Нотр-Дам подготовили к реставрации

Киев  •  УНН

 • 18334 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Париже завершены работы по укреплению Нотр-Дам-де-Пари и все готово к реставрации пострадавшего два года назад от пожара собора, заявили в субботу официальные лица, на которых ссылается Reuters, пишет УНН.

Детали

Заключительный этап завершенных работ включал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными каркасами в форме арки, сообщило государственное агентство, ведущее работы, добавив, что приближается к установленной президентом Франции Емманюелем Макроном дате открытия собора.

Указано, что будет восстановлен прежний дизайн храма, в том числе 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине 1800-х годов и для которого были выбраны новые породы дерева.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера. До этого в этом месяце начнется очистка внутренних стен и пола, говорится в сообщении агентства.

Дополнение

Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен, а позже пообещал открыть его для прихожан до 2024 года, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Очаг находился в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня.

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