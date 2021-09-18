Постраждалий від пожежі собор Нотр-Дам підготували до реставрації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Парижі завершено роботи зі зміцнення Нотр-Дам де Парі і все готово до реставрації постраждалого два роки тому від пожежі собору, заявили в суботу офіційні особи, на яких посилається Reuters, пише УНН.
Деталі
Заключний етап завершених робіт включав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими дерев'яними каркасами в формі арки, повідомило державне агентство, що веде роботи, додавши, що наближається до встановленої президентом Франції Еммануелем Макроном дати відкриття собору.
Вказано, що буде відновлений колишній дизайн храму, у тому числі 96-метровий шпиль, спроектований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюк у середині 1800-х років і для якого були обрані нові породи дерева.
Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера. До цього в цьому місяці почнеться очищення внутрішніх стін і підлоги, йдеться в повідомленні агентства.
Доповнення
Невдовзі після пожежі в квітні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений, а пізніше пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.
Сильна пожежа спалахнула в соборі Паризької Богоматері у квітні 2019 року. Осередок знаходився в районі шпиля, де за кілька годин до цього проводилися ремонтні роботи. Полум'я повністю знищило дерев'яний дах. Вогонь вдалося загасити лише вранці наступного дня.