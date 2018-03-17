Пострадавший на курорте в Грузии украинец попал в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури пока продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция, пишет издание.
"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил врач.
Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. Пострадали от 8 до 10 человек, в том числе двое украинцев.
Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.