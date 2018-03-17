Постраждалий на курорті в Грузії українець потрапив у реанімацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Громадянин України, який постраждав у результаті аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі у Грузії, перебуває в реанімації, лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Він зазначив, що двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після аварії на канатній дорозі, вже покинули клініку. Таким чином, лікування в медцентрі Гудушаурі наразі продовжують п’ятеро постраждалих, в тому числі українець, якому потрібна була операція, пише видання.
"Четверо з них перебувають в відділенні неврології і нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть", – повідомив лікар.
Нагадаємо, 16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Постраждали від 8 до 10 людей, зокрема, двоє українців.
Серед причин аварії розглядають вимкнення електроенергії, однак компанія Energo-Pro Georgia заявляє, що на курорті Гудаурі такі факти не були зафіксовані.