Пострадавшая в смертельном ДТП в Киеве девочка умерла в реанимации

"В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи ", - говорится в сообщении.

Также указано, что все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщал УНН, в Соломенском районе Киева произошла ужасная авария , столкнулись "Мерседес Спринтер" и "Фиат Добло", 9 человек пострадали.