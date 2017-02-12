Пострадавшая в смертельном ДТП в Киеве девочка умерла в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Пострадавшая в смертельном ДТП в Соломенском районе Киева девочка умерла в реанимации, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи ", - говорится в сообщении.
Также указано, что все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как сообщал УНН, в Соломенском районе Киева произошла ужасная авария , столкнулись "Мерседес Спринтер" и "Фиат Добло", 9 человек пострадали.