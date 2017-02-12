Постраждала в смертельній ДТП в Києві дівчинка померла в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Постраждала в смертельній ДТП в Солом’янському районі Києва дівчинка померла в реанімації, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“В реанімації померла одна із постраждалих у моторошному ДТП на Гетьмана дівчаток. За життя другої та її батька боряться лікарі”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що всі загиблі і постраждалі не були пристебнуті ременями безпеки.
Як повідомляв УНН, у Солом’янському районі Києва сталася жахлива аварія, зіткнулися “Мерседес Спринтер” та “Фіат Добло”, 9 людей постраждали.