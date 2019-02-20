Постпредставительство Украины в Вене осудило уничтожение беспилотника ОБСЕ российской стороной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Постоянное представительство при международных организациях в Вене осудило вывода из строя беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия ОБСЕ СММ с его последующей потерей на территории оккупированного Россией Донбасса. В представительстве призвали российскую сторону прекратить уничтожать имущество ОБСЕ. Об этом Постоянное представительство сообщило в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Еще один БПЛА дальнего радиуса действия разбился в оккупированных Россией районах Донбасса. Предыдущий инцидент произошел 27 октября 2018. Мы призываем Россию прекратить уничтожать и выводить из строя имущество ОБСЕ и выполнять взятые на себя обязательства”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 19 февраля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что потеряла БПЛА большой дальности у Бердянка (Луганская область — ред.).
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В частности, в тот же день, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала самолет, вероятно Ту-95 или Ту-142, который пролетал в зоне безопасности над неподконтрольными украинскому правительству районами.
После фиксирования специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Донбассе самолета, вероятно Ту-95 или Ту-142, в штабе ООС заявили, что, действительно, украинская сторона наблюдала за полетом Ту-142 ВС РФ в зоне, приближенная к государственной границе Украины, но самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил.