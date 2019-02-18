ЦВК скасувала реєстрацію спостерігача від БДІПЛ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію одного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на виборах Президента України 31 березня 2019 року, тож наразі зареєстровано 304 спостерігачі від міжнародних організацій та іноземних держав. Про це УНН у понеділок повідомили у прес-службі ЦВК.
"Розглянувши відповідне звернення, Комісія скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 18 лютого.
Причини не уточнюються.
Таким чином, як зазначається, станом на 18 лютого 2019 року ЦВК "зареєструвала 304 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року".
Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України.