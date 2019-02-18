ЦВК скасувала реєстрацію спостерігача від БДІПЛ ОБСЄ

"Розглянувши відповідне звернення, Комісія скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 18 лютого.

Причини не уточнюються.

Таким чином, як зазначається, станом на 18 лютого 2019 року ЦВК "зареєструвала 304 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України.