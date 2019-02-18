ЦИК отменила регистрацию наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию одного наблюдателя от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, таким образом на данный момент зарегистрировано 304 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Об этом УНН в понедельник сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 18 февраля.
Причины не уточняются.
Таким образом, как отмечается, по состоянию на 18 февраля 2019 года ЦИК "зарегистрировала 304 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года".
Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий на выборах Президента Украины.