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ЦВК утворила 199 ОВК для виборів Президента

ЦВК утворила 199 ОВК для виборів Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України. Про це УНН у понеділок повідомили у прес-службі ЦВК.

"ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 18 лютого.

Під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Додамо, за даними МВС, у день голосування буде не 60 тисяч правоохоронців, про які заявляли раніше, а набагато більше - майже 130 тисяч осіб так чи інакше будуть задіяні у виборчому процесі. 

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