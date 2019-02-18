ЦВК утворила 199 ОВК для виборів Президента

"ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 18 лютого.

Під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Додамо, за даними МВС, у день голосування буде не 60 тисяч правоохоронців, про які заявляли раніше, а набагато більше - майже 130 тисяч осіб так чи інакше будуть задіяні у виборчому процесі.