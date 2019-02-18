ЦИК образовала 199 ОИК для выборов Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий на выборах Президента Украины. Об этом УНН в понедельник сообщили в пресс-службе ЦИК.
"ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 18 февраля.
При рассмотрении этого вопроса был объявлен количественный состав всех окружных избирательных комиссий и названы председатели, заместители председателей и секретари избирательных комиссий.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Добавим, по данным МВД, в день голосования будет не 60 тысяч правоохранителей, о которых заявляли ранее, а гораздо больше - почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе.