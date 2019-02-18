ЦИК образовала 199 ОИК для выборов Президента

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54843 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128429 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128945 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129041 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124752 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159719 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145265 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЦИК образовала 199 ОИК для выборов Президента

ЦИК образовала 199 ОИК для выборов Президента

Киев  •  УНН

 • 12272 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий на выборах Президента Украины. Об этом УНН в понедельник сообщили в пресс-службе ЦИК.

"ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 18 февраля.

При рассмотрении этого вопроса был объявлен количественный состав всех окружных избирательных комиссий и названы председатели, заместители председателей и секретари избирательных комиссий.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Добавим, по данным МВД, в день голосования будет не 60 тысяч правоохранителей, о которых заявляли ранее, а гораздо больше - почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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