Постпредставництво України у Відні засудило знищення безпілотника ОБСЄ російською стороною

“Ще один БПЛА дальнього радіусу дії розбився в окупованих Росією районах Донбасу. Попередній інцидент відбувся 27 жовтня 2018 року. Ми закликаємо Росію припинити знищувати та виводити з ладу майно ОБСЄ та виконувати взяті на себе зобов’язання”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 19 лютого спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що втратила БПЛА великої дальності біля Бердянки (Луганська область — ред.).

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Зокрема, того ж дня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала літак, імовірно Ту-95 або Ту-142, який пролітав у зоні безпеки над непідконтрольними українському уряду районами.

Після фіксування спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі літака, імовірно Ту-95 або Ту-142, у штабі ООС заявили, що, дійсно, українська сторона спостерігала за польотом Ту-142 ЗС РФ у зоні, що наближена до державного кордону України, але літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив.