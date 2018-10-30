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Постпред США в ООН: Россия использует так называемые выборы в "ЛНР" и "ДНР" для собственных целей

Постпред США в ООН: Россия использует так называемые выборы в "ЛНР" и "ДНР" для собственных целей

Киев  •  УНН

 • 8783 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Россия использует так называемые выборы, запланированные боевиками "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября, для собственных целей. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил Постпред США в ООН, передает корреспондент УНН.

"США присоединяются к тем, кто осуждает намерение провести так называемые выборы в Луганске и Донецке. Они являются незаконными и не имеют никаких оснований согласно украинскому законодательству. Эти выборы, устроены Россией, мешают выполнению Минских договоренностей", - сказал постпред.

Выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ, заявил он, а запланированные "выборы" не соответствуют этим требованиям.

"Россия использует эти так называемые выборы для собственных целей. "ЛНР" и "ДНР" невозможно оторвать от незаконных формирований, поддерживаемых Москвой", - подчеркнул он.

"США снова осуждают дестабилизирующие действия России в Украине. Мы объявили, что до полного осуществления Минских соглашений санкции, наложенные на Россию, не будут сняты", - добавил дипломат.

Напомним, Совет Безопасности ООН начала открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины.

Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября "выборов" на Донбассе.

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