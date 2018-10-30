Постпред США в ООН: Росія використовує так звані вибори у “ЛНР” і “ДНР” для власних цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Росія використовує так звані вибори, заплановані бойовиками “ДНР” і “ЛНР” на 11 листопада,
для власних цілей. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив Постпред США в ООН, передає кореспондент УНН.
“США долучаються до тих, хто засуджує намір провести так звані "вибори" в Луганську і Донецьку. Вони є незаконними і не мають жодних підстав згідно з українським законодавством. Ці вибори, влаштовані Росією, заважають виконанню Мінських домовленностей”, — сказав постпред.
Вибори повинні проводитись у відповідності до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ, заявив він, а заплановані "вибори" не задовольняють цих вимог.
“Росія використовує ці так звані вибори для власних цілей. „ЛНР“ і „ДНР“ неможливо відірвати від незаконних формувань, які підтримує Москва”, — наголосив він.
“США знову засуджують дестабілізуючі дії Росії в Україні. Ми оголосили, що до повного здійснення Мінських угод санкції, накладені на Росію, не будуть зняти”, — додав дипломат.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН розпочала відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України.
Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.
Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.