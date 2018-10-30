Постпред США в ООН: Росія використовує так звані вибори у “ЛНР” і “ДНР” для власних цілей

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Росія використовує так звані вибори, заплановані бойовиками “ДНР” і “ЛНР” на 11 листопада,

для власних цілей. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив Постпред США в ООН, передає кореспондент УНН.