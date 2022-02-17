Постпред США в ООН: нас глубоко беспокоит конфронтационный путь России относительно Украины

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"Второй раз за две недели Совет Безопасности направил России четкий и недвусмысленный сигнал идти дипломатическим путем. Не идите по пути конфронтации. К сожалению, мы глубоко обеспокоены тем, что Россия выбрала именно этот путь", - заявила Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг.

Детали

По словам Томаса-Гринфилд, рекомендация российской Думы на этой неделе о том, чтобы Кремль официально признал части Донбасса как независимое государство "демонстрирует полное пренебрежение России" Минскими соглашениями.

"Политическое урегулирование многолетнего конфликта не может произойти под дулом пистолета", - сказала она, добавив, что есть "только одна страна, которая угрожает", и эта страна - Россия.

США надеются, что Россия не вторгнется в Украину, но опасаются худшего, - заметила она.

"Как сказал сегодня утром госсекретарь Блинкен, мы очень надеемся, что Россия не вторгнется в Украину и не докажет, что мы неправы. Но мы опасаемся худшего, - сообщила Томас-Гринфилд. - Поэтому сегодня Совет Безопасности еще раз призывает Россию идти по пути дипломатии".

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию заявить, что она не намерена вторгаться в Украину сегодня на заседании Совета Безопасности ООН: "Я приехал сюда не для того, чтобы пропагандировать войну, а для того, чтобы предотвратить войну и найти путь к мирному урегулированию".