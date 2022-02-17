Постпред США в ООН: нас глубоко беспокоит конфронтационный путь России относительно Украины

ukru
15 марта, 19:03 • 91482 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125122 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114743 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109068 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100109 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95737 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83688 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117432 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124516 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126859 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 61352 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 40058 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 51345 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 116766 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 32406 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117433 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117822 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256421 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285928 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102736 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124517 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109738 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127120 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129269 просмотра
Актуальное
Постпред США в ООН: нас глубоко беспокоит конфронтационный путь России относительно Украины

Постпред США в ООН: нас глубоко беспокоит конфронтационный путь России относительно Украины

Киев • УНН

 • 16223 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США "глубоко обеспокоены" тем, что Россия избрала путь конфронтации с Украиной вместо деэскалации. Слова Томас-Гринфилд цитирует CNN, передает УНН.

Цитата

"Второй раз за две недели Совет Безопасности направил России четкий и недвусмысленный сигнал идти дипломатическим путем. Не идите по пути конфронтации. К сожалению, мы глубоко обеспокоены тем, что Россия выбрала именно этот путь", - заявила Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг.

Детали

По словам Томаса-Гринфилд, рекомендация российской Думы на этой неделе о том, чтобы Кремль официально признал части Донбасса как независимое государство "демонстрирует полное пренебрежение России" Минскими соглашениями.

"Политическое урегулирование многолетнего конфликта не может произойти под дулом пистолета", - сказала она, добавив, что есть "только одна страна, которая угрожает", и эта страна - Россия.

США надеются, что Россия не вторгнется в Украину, но опасаются худшего, - заметила она.

"Как сказал сегодня утром госсекретарь Блинкен, мы очень надеемся, что Россия не вторгнется в Украину и не докажет, что мы неправы. Но мы опасаемся худшего, - сообщила Томас-Гринфилд. - Поэтому сегодня Совет Безопасности еще раз призывает Россию идти по пути дипломатии".

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию заявить, что она не намерена вторгаться в Украину сегодня на заседании Совета Безопасности ООН: "Я приехал сюда не для того, чтобы пропагандировать войну, а для того, чтобы предотвратить войну и найти путь к мирному урегулированию".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы