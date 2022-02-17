Постпред США в ООН: нас глибоко непокоїть конфронтаційний шлях Росії щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США "глибоко стурбовані" тим, що Росія обрала шлях конфронтації з Україною замість деескалації. Слова Томас-Грінфілд цитує CNN, передає УНН.
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"Вдруге за два тижні Рада Безпеки направила Росії чіткий і недвозначний сигнал іти дипломатичним шляхом. Не йдіть шляхом конфронтації. На жаль, ми глибоко стурбовані тим, що Росія обрала саме цей шлях", - заявила Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер.
Деталі
За словами Томаса-Грінфілд, рекомендація російської Думи цього тижня про те, щоб Кремль офіційно визнав частини Донбасу як незалежну державу, "демонструє повну зневагу Росії" до Мінських угод.
"Політичне врегулювання багаторічного конфлікту не може статися під дулом пістолета", - сказала вона, додавши, що є "тільки одна країна, яка загрожує", і ця країна - Росія.
США сподіваються, що Росія не вторгнеться в Україну, але побоюються найгіршого, зауважила вона.
"Як сказав сьогодні вранці держсекретар Блінкен, ми дуже сподіваємось, що Росія не вторгнеться в Україну і не доведе, що ми не маємо рації. Але ми побоюємося найгіршого, - повідомила Томас-Грінфілд. - Тому сьогодні Рада Безпеки ще раз закликає Росію йти шляхом дипломатії".
Додамо
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію заявити, що вона не має наміру вторгатися в Україну сьогодні на засіданні Ради Безпеки ООН: "Я приїхав сюди не для того, щоб пропагувати війну, а для того, щоб запобігти війні та знайти шлях до мирного врегулювання".