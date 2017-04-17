Постпред КНДР при ООН: ядерная война может начаться в любой момент
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен считает, что из США ядерная война может начаться в любой момент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По его словам, США создали опасную ситуацию в регионе, которая может привести к ядерной войне. Он добавил, что это представляет серьезную угрозу миру и стабильности.
"КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы", - заявил северокорейский дипломат.
Он также отметил, что КНДР готовы провести ядерные испытания в тот момент, когда руководство сочтет нужным.
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Ранее пресс-секретарь американского президента заявил, что Дональд Трамп не будет сообщать о своих действиях в отношении КНДР.