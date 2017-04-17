Постпред КНДР при ООН: ядерна війна може початися в будь-який момент
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен вважає, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент. Про це повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.
За його словами, США створили небезпечну ситуацію в регіоні, яка може привести до ядерної війни. Він додав, що це становить серйозну загрозу миру і стабільності.
“КНДР готова реагувати на будь-які військові плани, які бажають американці”, — заявив північнокорейський дипломат.
Він також наголосив, що КНДР готові провести ядерні випробування в той момент, коли керівництво вважатиме за потрібне.
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Раніше прес-секретар американського президента заявив, що Дональд Трамп не буде повідомляти про свої дії щодо КНДР.