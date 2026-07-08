Поставки истребителей Gripen и подготовка Drone Deal — Зеленский встретился с премьером Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили поставки 16 истребителей Gripen, ускорение подготовки украинских пилотов и работу над подготовкой Drone Deal, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о последствиях российских атак на украинские города и общины. Владимир Зеленский рассказал о потребностях в антибаллистических ракетах. Лидеры обсудили работу над созданием европейской антибаллистической системы.

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Президент поблагодарил Швецию за участие в программе PURL. Глава государства подчеркнул: важно, чтобы наша страна получила весь запланированный объем поддержки от партнеров на этот год.

Детальное внимание – усилению украинской боевой авиации. Президент и Премьер-министр отметили, что подписанное в Киеве соглашение о закупке Украиной шведских истребителей Gripen E чрезвычайно важно. Кроме того, Украина ожидает поставки 16 Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции в начале 2027 года. Во время встречи обсудили также ускорение подготовки украинских пилотов. Речь шла и о работе над подготовкой Drone Deal - говорится в сообщении.

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