Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил дату
Киев • УНН
Министр обороны Украины сообщил о подписании контракта на 16 самолетов Gripen версий C/D. Самолеты поступят как "пожертвование" от правительства и народа Швеции в начале следующего года.
Украина подписала со Швецией контракт на 16 истребителей Gripen. Они поступят в начале следующего года в качестве "пожертвования" от правительства и народа Швеции. Об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, передает УНН.
Детали
Речь идет именно о самолетах Gripen версий C/D. Вместо этого новейшие истребители версии E начнут поступать в течение следующих лет.
Самолеты будут полностью новыми, это новые версии самолетов, и мы будем их покупать за кредитные средства Европейского Союза, также нам будет в этом помогать Великобритания. В ближайшее время мы закончим все бюрократические процедуры, но самое главное соглашение мы подписали именно вчера
Он добавил, что эти самолеты полностью удовлетворяют все наши потребности для защиты Украины от российских захватчиков.
Контекст
Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции.
Также УНН сообщал, что шведский производитель оборонной техники Saab подписал контракт на поставку 16 истребителей Gripen E в Украину на сумму около 2,54 млрд долларов.