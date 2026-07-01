Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил дату

Украина подписала со Швецией контракт на 16 истребителей Gripen. Они поступят в начале следующего года в качестве "пожертвования" от правительства и народа Швеции. Об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, передает УНН.

Детали

Речь идет именно о самолетах Gripen версий C/D. Вместо этого новейшие истребители версии E начнут поступать в течение следующих лет.

Самолеты будут полностью новыми, это новые версии самолетов, и мы будем их покупать за кредитные средства Европейского Союза, также нам будет в этом помогать Великобритания. В ближайшее время мы закончим все бюрократические процедуры, но самое главное соглашение мы подписали именно вчера - говорится в заявлении Федорова.

Он добавил, что эти самолеты полностью удовлетворяют все наши потребности для защиты Украины от российских захватчиков.

Контекст

Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции.

Также УНН сообщал, что шведский производитель оборонной техники Saab подписал контракт на поставку 16 истребителей Gripen E в Украину на сумму около 2,54 млрд долларов.