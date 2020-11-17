Поставил не на ту: Скандальный адвокат Максим Болдин исками пытается сорвать выборы ректора Одесского медина

Боевой товарищ

Напомним, выборы ректора ОНМедУ должны были состояться осенью 2018 года, однако были отложены на неопределенный срок из-за конфликта тогдашней и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с экс- ректором. Вопреки закону о высшем образовании и воли коллектива Супрун нашла ему замену — Владлену Дубинину — соратницу и приятельницу Максима Болдина.

Суд признал ее назначение незаконным, но это не помешало Дубининой называть себя ректором и несколько лет пытаться “взломать” ректорат — заполучить власть путем рейдерского захвата. Двоевластие и хаос едва не уничтожили 120-летний университет. Ситуация нормализовалась после ухода Супрун: Минздрав приструнил незаконные поползновения Дубининой и объявил выборы — чтобы все желающие возглавить ОНМедУ могли соперничать в правовом поле. Дубинина подала документы и стала официальным кандидатом. Однако ее шансы на победу призрачны: в университете помнят ее публичные заявления и организованные ею вооруженные “набеги”.

Осознавая вероятность проигрыша, назначенные на 25 ноября выборы вновь решили сорвать. По данным близких к университету источников, Максим Болдин подал несколько исков в суды с требованием признать выборы незаконными. Мол, раз не победит Дубинина, пусть не победит никто.

Многоликий Болдин

Чтобы понять мотивацию Болдина, необходимо вспомнить его профессиональную карьеру. В свои 40+ Болдин проявил себя в разных амплуа: адвокат, юрист, политик, госчиновник. В каждом запомнился скандалом национального масштаба.

На минувших местных выборах Болдин и Дубинина баллотировались в депутаты городского и областного советов Одессы по списку “Перемоги Пальчевского”. Того самого Пальчевского, который критиковал Супрун на чем свет стоит. Болдина с Дубининой это не смутило — “переобулись” в воздухе. С треском провалившись на выборах, они бросили последние силы на ОНМедУ — перспектива порулить крупнейшим вузом юга Украины намного лучше политического небытия.

В начале 2000-х Болдин был ближайшим соратником и адвокатом Эдуарда Гурвица. Он даже прописал его в своей квартире, чтобы урожденный винничанин формально стал одесситом и мог баллоти-роваться в мэры. После избрания Гурвиц в знак благодарности сделал Болдина начальником юрдепартамента горсовета. Младочиновник поспешил воспользоваться служебным положением. Болдин лично завизировал решение горсовета, которым вывели из коммунальной собственности 35 объектов в историческом центре “взамен” на два здания на окраине. Афера нанесла городу 37 млн грн убытка и получила название “дело Смоляра”. Болдин стал подозреваемым и даже провел некоторое время в СИЗО. От тюрьмы его спас влиятельный тесть Джумбер Романадзе, в прошлом — бывший заместитель начальника СБУ в Одесской области.

Знатный фальсификатор

Коррупционный скандал, казалось, поставил на политической карьере Болдина крест. Так было до 2018 года, пока Болдин внезапно не возглавил общественный совет при Государственном бюро расследований. Год спустя на очередных выборах совета Болдин снова угодил в скандал. Его заподозрили в фальсификации онлайн-голосования. Результаты 13 из 41 кандидата оказались аномально схожими: за них голосовали с идентичных телефонных номеров, одинаковых IP-адресов и “одноразовых” электронных почт. Число голосов по каждому из кандидатов, включая Болдина, синхронно рос и остановился одновременно. В итоге голосование обернулось скандалом, его результаты потребовали аннулировать — Болдин снова оказался не у дел.

Новый шанс появился после избрания Владимира Зеленского президентом. Летом 2019 года новоизбранный гарант опубликовал в фейсбуке список из 5 претендентов на пост главы Одесской ОГА. Ко всеобщему изумлению в нем оказался и Болдин.

Не исключено, что именно общественный резонанс “сбил” его назначение. Наибольшую волну подняли активисты инициативной группы “Хто замовив Катю Гандзюк”.

На “ты” с Фемидой

Дело в том, что в перерывах между политическими взлетами и падениями Болдин занимался адвокатской деятельностью. Деньги не пахнут, а потому клиентами не перебирал. Болдин защищал Игоря Павловского, подозреваемого в организации зверского убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По мнению друзей и коллег Гандзюк, Болдин не просто представлял интересы Павловского, но активно помогал прокуратуре разваливать производство, чтобы заказчики преступления остались безнаказанными.

“Максим Болдин синхронно с Генпрокуратурой неоднократно лгал в суде о якобы плохом состоянии здоровья его подзащитного. А прокуроры подхватили эту тему и начали вытаскивать убийцу из СИЗО... А перед выходом из СИЗО, Генпрокуратура еще и смягчила Павловскому квалификацию преступления”, — говорилось в сообщении на Facebook-странице сообщества.

Почти “предсмертное состояние” не помешало Павловскому посетить футбольный матч сразу же после того, как истек срок его домашнего ареста. Активисты также обратили внимание на то, что домашний арест обвиняемый отбывал не в родном Херсоне, а именно в Одессе, в губернаторы которой метил Болдин, писало “Зеркало недели”.

“Теневой ректор”

Болдин — классический представитель старой школы, хотя и не лишен креатива. Он мастерски ориентируется в политических процессах и движется по ветру, быстро меняет союзников исходя из целесообразности. Еще вчера он был пламенным сторонником Супрун, сегодня — идет на выборы под брендом откровенно пророссийского Андрея Пальчевского. При Януковиче Болдин был наверху, при Порошенко — в обойме, при Зеленском — в резерве.

С лета 2018 года он борется за избрание Дубининой ректором ОНМедУ, возможно, рассчитывая заполучить пост “теневого ректора”. Но и этот план предвещает фиаско. Рейтинг поддержки Дубининой среди коллектива примерно такой же, как у кандидата Болдина на местных выборах — в пределах 1,5%. Болдин стал торпедировать суды исками, просить остановить выборы, хотя законных оснований на то нет: процедура была соблюдена, все кандидаты допущены. Истец это прекрасно понимает, и рассчитывает на связи в одесских судах. Болдин не упускает возможности похвастать перед коллегами тем, что в них у него “все схвачено”. В ближайшее время появится возможность это проверить. Если хотя бы один его иск будет удовлетворен, судебная система вынесет себе очередной приговор по статьям “преступная деятельность” и “вынесение неправомерных решений”.