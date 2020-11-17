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Поставив не на ту: скандальний адвокат Максим Болдін позовами намагається зірвати вибори ректора ОНМедУ

Поставив не на ту: скандальний адвокат Максим Болдін позовами намагається зірвати вибори ректора ОНМедУ

Київ • УНН

 • 99889 перегляди

Вибори ректора, на які в Одеському національному медуніверситеті чекали два роки, знову опинилися під загрозою зриву. Причиною цього стали необґрунтовані позови скандального адвоката Максима Болдіна. Нормалізація ситуації у виші не входить до планів політичного банкрута, для якого ОНМедУ – остання можливість відбутися професіонально, статусно та публічно.

Бойовий товариш

Нагадаємо, вибори ректора ОНМедУ мали відбутися восени 2018 року, проте їх відклали на невизначений термін через конфлікт тодішньої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з ексректором. Усупереч закону про вищу освіту та волі колективу Супрун знайшла йому заміну — Владлену Дубініну, соратницю та приятельку Максима Болдіна.

Суд визнав її призначення незаконним, але це не завадило Дубініній називати себе ректором і кілька років намагатися “зламати” ректорат — здобути владу шляхом рейдерського захоплення. Двовладдя і хаос мало не знищили 120-річний університет. Ситуація нормалізувалася після звільнення Супрун: МОЗ поклало край незаконним намірам Дубініної й оголосило вибори — щоб усі охочі очолити ОНМедУ могли змагатися в правовому полі. Дубініна подала документи та стала офіційним кандидатом. Однак її шанси на перемогу примарні: в університеті пам’ятають її публічні заяви й організовані нею збройні “набіги”.

Усвідомлюючи ймовірність програшу, призначені на 25 листопада вибори знову вирішили зірвати. За даними близьких до університету джерел, Максим Болдін подав кілька позовів до судів із вимогою визнати вибори незаконними. Мовляв, якщо не переможе Дубініна, нехай не переможе ніхто.

Багатоликий Болдін

Щоб зрозуміти мотивацію Болдіна, необхідно згадати його професійну кар’єру. У свої 40+ Болдін проявив себе в різних амплуа: адвокат, юрист, політик, держчиновник. У кожному запам’ятався скандалом національного масштабу. На минулих місцевих виборах Болдін і Дубініна балотувалися в депутати міської та обласної рад Одеси за списком “Перемоги Пальчевського”. Того самого Пальчевського, який щосили критикував Супрун. Болдіна з Дубініною це не збентежило — “перевзулися” в повітрі. З тріском провалившись на виборах, вони кинули останні сили на ОНМедУ — перспектива покерувати найбільшим вишем півдня України значно краще за політичне небуття.

На початку 2000-х Болдін був найближчим соратником і адвокатом Едуарда Гурвіца. Він навіть прописав його у своїй квартирі, щоб уроджений вінничанин формально став одеситом і міг балотуватися в мери. Після обрання Гурвіц на знак подяки зробив Болдіна начальником юрдепартаменту міськради. Новоявлений чиновник поквапився скористатися службовим становищем. Болдін особисто завізував рішення міськради, яким вивели з комунальної власності 35 об’єктів в історичному центрі “в обмін” на два будинки на околиці. Афера завдала місту 37 млн грн збитків й отримала назву “справа Смоляра”. Болдін став підозрюваним і навіть провів деякий час у СІЗО. Від в’язниці його врятував впливовий тесть Джумбер Романадзе, в минулому — колишній заступник начальника СБУ в Одеській області.

Знатний фальсифікатор

Корупційний скандал, здавалося, поставив на політичній кар’єрі Болдіна хрест. Так було до 2018 року, поки Болдін зненацька не очолив громадську раду при Державному бюро розслідувань. Рік по тому на чергових виборах ради Болдін знову потрапив у скандал. Його запідозрили у фальсифікації онлайн-голосування. Результати 13-х із 41 кандидата виявилися аномально схожими: за них голосували з ідентичних телефонних номерів, однакових IP-адрес і “одноразових” електронних поштових скриньок. Кількість голосів за кожного з кандидатів, включно з Болдіним, синхронно росла і зупинилася одночасно.

У результаті голосування обернулося скандалом, його результати вимагали анулювати — Болдін знову опинився осторонь.

Новий шанс з’явився після обрання Володимира Зеленського президентом. Влітку 2019-го новообраний Гарант опублікував у Facebook список із п’ятьох претендентів на посаду глави Одеської ОДА. На превеликий подив, у ньому виявився і Болдін. Цілком можливо, що саме громадський резонанс “збив” його призначення. Найбільшу хвилю підняли активісти ініціативної групи “Хто замовив Катю Гандзюк”.

На “ти” з Фемідою

Річ у тім, що в перервах між політичними злетами та падіннями Болдін займався адвокатською діяльністю. Гроші не пахнуть, а тому клієнтами не перебирав. Болдін захищав Ігоря Павловського, підозрюваного в організації звірячого вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. На думку друзів і колег Гандзюк, Болдін не просто представляв інтереси Павловського, а й активно допомагав прокуратурі розвалювати провадження, щоб замовники злочину залишилися безкарними.

“Максим Болдін синхронно з Генпрокуратурою неодноразово брехав у суді про нібито поганий стан здоров’я його підзахисного. А прокурори підхопили цю тему і почали витягувати вбивцю з СІЗО... А перед виходом із СІЗО Генпрокуратура ще й пом’якшила Павловському кваліфікацію злочину”, — йшлося в повідомленні на Facebook-сторінці спільноти.

Майже “передсмертний стан” не завадив Павловському відвідати футбольний матч одразу ж після того, як закінчився термін його домашнього арешту. Активісти також звернули увагу на те, що домашній арешт обвинувачений відбував не в рідному Херсоні, а саме в Одесі, в губернатори якої цілився Болдін, писало “Дзеркало тижня”.

“Тіньовий ректор”

Болдін — класичний представник старої школи, хоч і не позбавлений креативу. Він майстерно орієнтується в політичних процесах і рухається в напрямку вітру, швидко змінює союзників, керуючись доцільністю. Ще вчора він був завзятим прихильником Супрун, сьогодні — йде на вибори під брендом відверто проросійського Андрія Пальчевського. За Януковича Болдін був нагорі, за Порошенка — в обоймі, за Зеленського — в резерві.

Із літа 2018 року він бореться за обрання Дубініної ректором ОНМедУ, можливо, розраховуючи отримати пост “тіньового ректора”. Але і цей план, швидше за все, зазнає фіаско. Рейтинг підтримки Дубініної серед колективу приблизно такий самий, як у кандидата Болдіна на місцевих виборах — у межах 1,5%. Болдін почав закидати суди позовами, просити зупинити вибори, хоча законних підстав на це немає: процедура була дотримана, всі кандидати допущені. Позивач це прекрасно розуміє і розраховує на зв’язки в одеських судах. Болдін не втрачає нагоди похвалитися перед колегами тим, що там у нього “все схоплено”. Найближчим часом з’явиться можливість це перевірити. Якщо хоча б один його позов буде задоволений, судова система винесе собі черговий вирок за статтями “злочинна діяльність” і “винесення неправомірних рішень”.

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