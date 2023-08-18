Поставили в ВСУ бракованные мины по контракту на почти 270 млн грн: руководителям двух компаний сообщено о подозрении

ukru
19:26 • 39372 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101152 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 105507 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105881 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100695 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91715 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109564 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131163 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170083 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201276 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 29036 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59091 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 33760 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 28787 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 37855 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170084 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201276 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143317 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149879 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186382 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59091 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103319 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120374 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156081 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162967 просмотра
Актуальное
Поставили в ВСУ бракованные мины по контракту на почти 270 млн грн: руководителям двух компаний сообщено о подозрении

Поставили в ВСУ бракованные мины по контракту на почти 270 млн грн: руководителям двух компаний сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 779352 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Служба безопасности разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн. Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве руководителям двух частных компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

СБУ разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения рф.

Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинской армии артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

Руководители трех частных компаний получили заказ от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов. В соответствии с подписанными договорами предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года.

Однако, к этому сроку компании поставили лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха. Из-за чего использовать их невозможно, отметили в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обнаружили поставку некачественной формы для ВСУ на 35 млн грн: директору швейной фабрики сообщили подозрение

Бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков.

Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы