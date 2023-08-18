Поставили в ВСУ бракованные мины по контракту на почти 270 млн грн: руководителям двух компаний сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Служба безопасности разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн. Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве руководителям двух частных компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
СБУ разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения рф.
Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинской армии артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.
Руководители трех частных компаний получили заказ от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов. В соответствии с подписанными договорами предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года.
Однако, к этому сроку компании поставили лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха. Из-за чего использовать их невозможно, отметили в СБУ.
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Бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков.
Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.
На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.