Поставили до ЗСУ браковані міни за контрактом на майже 270 млн грн: керівникам двох компаній повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Служба безпеки викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 млн грн. Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві керівникам двох приватних компаній. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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СБУ викрила корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення рф.
Мова йде про виконання оборонного контракту на поставку українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.
Керівники трьох приватних компаній отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво даного виду боєприпасів. Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року.
Однак, до цього строку компанії поставили лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху. Через що використовувати їх неможливо, зазначили в СБУ.
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Браковану партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків.
Втім, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.
На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.