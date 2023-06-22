Поставки продуктов ВСУ по новой процедуре: Минобороны заключает первые договоры

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“Все процессы происходят максимально открыто. Мы активно сотрудничаем с общественностью, за что благодарен, в частности, Антикоррупционному Совету, и несмотря на все эти трудности, закупки продолжаются, договоры подписываются, все происходит с соблюдением всех процедур и сроков, определенных законом "О публичных закупках". Никаких затягиваний нет. Войско есть и будет полностью обеспечено – это наша ключевая задача, — прокомментировал заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов.

Детали

Министерством обороны Украины, по результатам проведенных через систему Prozorro торгов по состоянию на 21 июня, заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины в соответствии с Каталогом пищевых продуктов.

Всего уже определены 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям конкурса сейчас осуществляется подготовка договоров для их подписания, внесение победителями конкурса депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.

Дополнение

По трем процедурам из общих 22 были отклонены все участники в связи с несоответствием их ценовых предложений условиям объявления. По ним объявлены повторные торги – эта информация освещена в системе Prozorro.

В повторных процедурах закупки так же участвуют все желающие, а не только действующие участники.

Также продолжается ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов. Содержание исковых заявлений разное, но в основном их суть заключается в претензиях к работе Коллегиального органа Министерства обороны Украины по вопросам оборонных закупок.

При этом с целью максимального общественного контроля за процессом закупок и для соблюдения принципов транспарентности, Министерство обороны ввело в состав Коллегиального органа по вопросам оборонных закупок представителя Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны.