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Постачання продуктів ЗСУ за новою процедурою: Міноборони укладає перші договори

Київ • УНН

 • 848255 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністерство оборони почало укладати перші договори на постачання харчових продуктів для Збройних Сил України за новою процедурою, повідомляє Міноборони, пише УНН.

Постачання продуктів ЗСУ за новою процедурою: Міноборони укладає перші договори

Цитата 

“Усі процеси відбуваються максимально відкрито. Ми активно співпрацюємо з громадськістю, за що вдячний, зокрема, Антикорупційній Раді, та попри всі ці труднощі, закупівлі тривають, договори підписуються, все відбувається з дотриманням всіх процедур і термінів, визначених законом "Про публічні закупівлі". Жодних затягувань немає. Військо є і буде повністю забезпечене – це наше ключове завдання, — прокоментував заступник міністра оборони України Денис Шарапов.

Деталі 

Міністерством оборони України, за результатами проведених через систему Prozorro торгів станом на 21 червня, укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання харчових продуктів для Збройних Сил України відповідно до Каталогу харчових продуктів.

Усього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їхнього підписання, внесення переможцями конкурсу депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

Доповнення 

По трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги – ця інформація висвітлена в системі Prozorro.

У повторних процедурах закупівлі так само беруть участь всі охочі, а не лише чинні учасники..

Також триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зміст позовних заяв різний, але здебільшого їхня суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель.

При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель та задля дотримання принципів транспарентності, Міністерство оборони ввело до складу Колегіального органу з питань оборонних закупівель представника Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони.

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