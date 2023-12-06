Поссорился с соседом: в Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в жилом доме

В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На днях столичные полицейские получили сообщение от местного жителя, о том, что в общем коридоре многоквартирного дома мужчина угрожает взорвать гранату.

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На место происшествия немедленно выехали полицейские полка полиции особого назначения №1, следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники взрывотехнической службы.

Выяснилось, что злоумышленник - 45-летний сосед заявителя. У фигуранта полицейские изъяли гранату Ф-1 с запалом, а в ходе обыска его квартиры нашли еще более 100 патронов различного калибра.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас устанавливается информация о происхождении боеприпасов. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику может грозить от трех до восьми лет лишения свободы - резюмировали в ведомстве.

Установлено, что между соседями возник конфликт на бытовой почве и мужчина решил уладить его с помощью угроз боеприпасом.

Дополнение

Следователи, под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним

В Тернополе мужчина оставил пистолет и порох в туалете медучреждения. Экспертиза полиции подтвердила, - это револьвер типа "Наган". Впоследствии правоохранители по подозрению задержали 46-летнего жителя Тернополя.

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