Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и россией могут быть только серьезные, сильные союзы, в частности такие страны как США, Китай. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время во время пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондент УНН.

"Я не знал о том, что он (Орбан - ред.) летит в москву. Это его независимый выбор. Что касается того, может ли он быть посредником? Нет посредничества между россией и Украиной. Могут посредниками быть только серьезные, сильные союзы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что весь мир может заставить россию остановить войну.

"Это не о посредничестве - это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на россию, или россия и путин зависят от этого, или у тебя очень мощная армия, которую боится путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, я думаю, что Китай такая страна, и я думаю - ЕС. Не какая-то одна страна в ЕС, нет - весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия, поэтому мы предложили возможность, как давить на россию и как остановить путина - для этого нужно объединить все силы", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что путин не уважает тех, кто слаб.

"И даже если он встречается с тем или иным государством - это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией всегда у него идет кровавая демонстрация, которую он и продемонстрировал сегодня утром в Украине", - сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, какая модель и в каких сферах может быть использована для нахождения решений с рф

Дополнение

Зеленский заявлял, что Китай мог бы сыграть колоссальную роль в завершении войны, в частности, помочь давить в этом вопросе на российского диктатора владимира путина.

Reuters сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому президенту владимиру путину, что Анкара может помочь прекратить войну рф против Украины, но пресс-секретарь Путина заявил, что Эрдоган не может играть роль посредника.

российский диктатор владимир путин заявил, что завершить войну с Украиной через посредников невозможно.