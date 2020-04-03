Посольство Украины в США попросило Маска помочь в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало американского предпринимателя и директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом посольство написал в Twitter, передает УНН.
“Дорогой Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Ситуация с пандемией в Украине приближается к своему пику, апрель будет тяжелым. Люди в больницах нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо”, — говорится в сообщении.
Ранее Маск подчеркнул, что может бесплатно послать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы разных стран мира. Среди тех, кто призывал американского предпринимателя помочь Украине есть, в частности, бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, передовой украинский теннисист Сергей Стаховский и другие.
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Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.