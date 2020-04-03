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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76534 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90286 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100539 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99781 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107468 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Посольство Украины в США попросило Маска помочь в борьбе с коронавирусом

Посольство Украины в США попросило Маска помочь в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 18634 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало американского предпринимателя и директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом посольство написал в Twitter, передает УНН.

“Дорогой Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Ситуация с пандемией в Украине приближается к своему пику, апрель будет тяжелым. Люди в больницах нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо”, — говорится в сообщении.

Ранее Маск подчеркнул, что может бесплатно послать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы разных стран мира. Среди тех, кто призывал американского предпринимателя помочь Украине есть, в частности, бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, передовой украинский теннисист Сергей Стаховский и другие.

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Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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