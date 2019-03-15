Посольство США призвало американских граждан быть осторожными из-за акции "Нацкорпуса"

“В субботу, 16 марта, украинская националистическая группировка планирует провести демонстрацию на Майдане Незалежности. Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. Большие толпы людей ожидаются в этом районе”, — говорится в сообщении.

В связи с акцией в посольстве советуют: избегать толп и демонстраций; быть готовыми к большому количеству полиции на улицах; быть готовыми к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам; следовать инструкциям правоохранительных органов; следить за новостями.

Напоминаем, ГБР начало расследование возможной попытки уничтожения лидеров “Нацкорпуса” и “Нацдружин”.