Посольство США призвало американских граждан быть осторожными из-за акции "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Посольство США предупредило американских граждан в Украине о том, что в субботу, 16 марта, в центре Киева состоится акция “Национального корпуса”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине.
“В субботу, 16 марта, украинская националистическая группировка планирует провести демонстрацию на Майдане Незалежности. Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. Большие толпы людей ожидаются в этом районе”, — говорится в сообщении.
В связи с акцией в посольстве советуют: избегать толп и демонстраций; быть готовыми к большому количеству полиции на улицах; быть готовыми к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам; следовать инструкциям правоохранительных органов; следить за новостями.
Напоминаем, ГБР начало расследование возможной попытки уничтожения лидеров “Нацкорпуса” и “Нацдружин”.