Посольство США закликало американських громадян бути обережними через акцію "Нацкорпусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Посольство США попередило американських громадян в Україні про те, що в суботу, 16 березня, в центрі Києва відбудеться акція “Національного корпусу”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Посольства США в Україні.
“У суботу, 16 березня, українське націоналістичне угруповання планує провести демонстрацію на Майдані Незалежності. Ця група була пов’язана з насильством і громадськими заворушеннями, включаючи зіткнення з поліцією. Великі натовпи людей очікуються в цьому районі”, — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з акцією в посольстві радять: уникати натовпів і демонстрацій; бути готовими до великої кількості поліції на вулицях; бути готовими до перекриття вулиць, обмежень і обшуків; дотримуватися інструкцій правоохоронних органів; слідкувати за новинами.
Нагадуємо, ДБР розпочало розслідування можливої спроби знищення лідерів “Нацкорпусу” та “Нацдружин”.