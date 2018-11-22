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Посольство США поделилось рецептом вкусной индейки ко Дню благодарения

Посольство США поделилось рецептом вкусной индейки ко Дню благодарения

Киев  •  УНН

 • 47512 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Представитель посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Рэй Кастилло представил на канале Youtube рецепт приготовления традиционного ко Дню благодарения блюда - жареной индейки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства.

“С Днем благодарения! Сегодня американцы собираются в семейном кругу и с друзьями, чтобы поблагодарить за все хорошее, что происходит в их жизни. Также в этот день мы часто наслаждаемся разнообразием праздничной еды! Смотрите, как представитель Посольства Рэй Кастилло готовит праздничную индейку”!, - говорится в поздравлении.

День Благодарения (Thanksgiving Day), который отмечается в США каждый четвертый четверг ноября, пришелся в 2018 году на 22 число. Это один из самых популярных праздников в стране. Когда-то в этот день американцы отдавали хвалу Богу за богатый урожай, в наши дни праздник утратил свои религиозные корни и превратился в уютное семейное торжество.

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День Благодарения обычно отмечают в доме старейшины семьи в кругу родных. Родные и друзья съезжаются со всей страны, чтобы посидеть за общим ужином. Обязательным атрибутом застолья является индейка, сладкий картофель ямс, клюквенный соус, начинка из сухарных кубиков со специями, батата, тыквенный пирог — то, что, по мнению историков, было на столах колонистов в далеком XVII веке. Традиционный праздничный напиток — яблочный сидр.

Еще одна традиция праздника — торжественная церемония помилования индейки, которая проводится в Белом доме накануне праздника. Согласно этой традиции хотя бы одна индейка должна избежать участи оказаться на праздничном столе.

Сегодня насчитывается до 4 тыс. рецептов приготовления праздничной индейки. Все эти рецепты объединяет одно — индейку фаршируют и готовят целой. В простых и неприхотливых рецептах индейку советуют фаршировать морковью, луком и стеблями сельдерея. Однако самым популярным остается рецепт индейки по-плимутски, когда птица фаршируется яблоками, сливами, кусочками тыквы и клюквой. В качестве гарнира подаются кукуруза, тыква, кабачки и картофель. По случаю торжества американцы съедают около 45 млн индеек.

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Напомним, 23 сентября этого года в Киеве на Праздник благодарности собрались более 100 тысяч человек.

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