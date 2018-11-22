Посольство США поділилось рецептом смачної індички до Дня подяки

ukru
Ексклюзив
07:02 • 49664 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 194694 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 494140 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 479309 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 464165 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 461142 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 331033 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268317 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 530715 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178909 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.3 м/с
71 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 102060 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 93777 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 99180 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 91036 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 78890 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 49664 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 448344 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 530715 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 454727 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 403858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 174351 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 171072 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 171375 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 165553 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 168434 перегляди
Актуальне
Посольство США поділилось рецептом смачної індички до Дня подяки

Посольство США поділилось рецептом смачної індички до Дня подяки

Київ • УНН

 • 47512 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Речник посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Рей Кастілло презентував на каналі Youtube рецепт приготування традиційної до Дня подяки страви - смаженої індички. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства.

“З Днем подяки! Сьогодні американці збираються у родинному колі та з друзями, аби подякувати за все добре, що відбувається в їхньому житті. Також цього дня ми часто насолоджуємося різноманіттям святкової їжі! Дивіться, як речник Посольства Рей Кастілло готує святкову індичку”!, — йдеться у вітанні.

День Подяки (Thanksgiving Day), який відзначається в США кожен четвертий четвер листопада, припав у 2018 році на 22 число. Це одне з найпопулярніших свят в країні. Колись у цей день американці віддавали хвалу Богу за багатий урожай, зараз же свято втратило своє релігійне коріння і перетворилося на затишне родинне торжество.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп помилував свою першу індичку

День Подяки зазвичай відзначають у будинку старійшини сім’ї у колі рідних. Рідні та друзі з’їжджаються з усієї країни, щоб посидіти за спільною вечерею. Обов’язковим атрибутом застілля є індичка, солодка картопля ямс, журавлинний соус, начинка з сухарних кубиків зі спеціями, батату, гарбузовий пиріг — те, що, на думку істориків, було на столах колоністів у далекому XVII столітті. Традиційний святковий напій — яблучний сидр.

Ще одна традиція свята — урочиста церемонія помилування індички, яка проводиться у Білому домі напередодні свята. Відповідно до цієї традицією хоча б одна індичка повинна уникнути долі опинитися на святковому столі.

Сьогодні налічується до 4 тис. рецептів приготування святкової індички. Всі ці рецепти об'єднує одне - індичку фарширують і готують цілою. У найпростіших і невибагливих рецептах індичку радять фарширувати морквою, цибулею і стеблами селери. Проте найпопулярнішим залишається рецепт індички по-плімутськи, коли птах фарширується яблуками, сливами, шматочками гарбуза і журавлиною. Як гарнір подаються кукурудза, гарбуз, кабачки і картопля. З нагоди урочистості американці з'їдають близько 45 млн індичок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Картопля, локшина і вино з азалій: стало відомо меню до зустрічі лідерів обох Корей

Нагадаємо, 23 вересня цього року у Києві на Свято подяки зібралися понад 100 тисяч людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91