Посольство США поділилось рецептом смачної індички до Дня подяки

“З Днем подяки! Сьогодні американці збираються у родинному колі та з друзями, аби подякувати за все добре, що відбувається в їхньому житті. Також цього дня ми часто насолоджуємося різноманіттям святкової їжі! Дивіться, як речник Посольства Рей Кастілло готує святкову індичку”!, — йдеться у вітанні.

День Подяки (Thanksgiving Day), який відзначається в США кожен четвертий четвер листопада, припав у 2018 році на 22 число. Це одне з найпопулярніших свят в країні. Колись у цей день американці віддавали хвалу Богу за багатий урожай, зараз же свято втратило своє релігійне коріння і перетворилося на затишне родинне торжество.

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День Подяки зазвичай відзначають у будинку старійшини сім’ї у колі рідних. Рідні та друзі з’їжджаються з усієї країни, щоб посидіти за спільною вечерею. Обов’язковим атрибутом застілля є індичка, солодка картопля ямс, журавлинний соус, начинка з сухарних кубиків зі спеціями, батату, гарбузовий пиріг — те, що, на думку істориків, було на столах колоністів у далекому XVII столітті. Традиційний святковий напій — яблучний сидр.

Ще одна традиція свята — урочиста церемонія помилування індички, яка проводиться у Білому домі напередодні свята. Відповідно до цієї традицією хоча б одна індичка повинна уникнути долі опинитися на святковому столі.

Сьогодні налічується до 4 тис. рецептів приготування святкової індички. Всі ці рецепти об'єднує одне - індичку фарширують і готують цілою. У найпростіших і невибагливих рецептах індичку радять фарширувати морквою, цибулею і стеблами селери. Проте найпопулярнішим залишається рецепт індички по-плімутськи, коли птах фарширується яблуками, сливами, шматочками гарбуза і журавлиною. Як гарнір подаються кукурудза, гарбуз, кабачки і картопля. З нагоди урочистості американці з'їдають близько 45 млн індичок.

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Нагадаємо, 23 вересня цього року у Києві на Свято подяки зібралися понад 100 тисяч людей.