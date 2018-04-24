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Картопля, локшина і вино з азалій: стало відомо меню до зустрічі лідерів обох Корей

Київ • УНН

 • 23827 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На історичній зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, яка відбудеться в південнокорейському селі Панмунджом 27 квітня, до столу будуть подані картопля, запечена морська риба, локшина і вино з азалій. Про це офіційна резиденція президента Південної Кореї Blue House повідомила на сторінці в Facebook, передає УНН.

Картопля, локшина і вино з азалій: стало відомо меню до зустрічі лідерів обох Корей

Укладачі меню вивчили смаки лідерів, коли ті були дітьми, і вирішили розбудити нотку ностальгії. Так, на зустрічі буде подано швейцарське національне блюдо "ресті" - смажена в олії картопля.

У статті Reuters наголошується, що ця страва була обрана не випадково: вона покликана нагадати північнокорейському Кім Чен Ину про юність, проведену, згідно з інформацією неофіційних джерел, в одній з престижних шкіл Швейцарії.

Пхеньян ніколи не підтверджував інформацію про те, що Кім Чен Ин навчався у Швейцарії - про це розповіли його учителі і товариші по навчанню, які знали майбутнього вождя під псевдонімом.

Друга страва, запечена морська риба "Джон Дорі", буде подана південнокорейському лідеру - в пам'ять про дитинство Муна, проведене в портовому місті Бусан.

Також учасникам зустрічі запропонують північнокорейську національну страву ненмен (naengmyeon) - відварну тонку локшину, приготовану з гречки і картоплі або солодкого картопляного крохмалю. Цю страву приготує шеф Okryu Gwan - найвідомішою мережі ресторанів КНДР і Китаю.

Ці делікатеси високопоставлені політики, які обговорять проблему ядерного роззброєння на Корейському півострові, будуть запивати запашним вином, приготованим з азалій.

Саміт в Панмунджомі стане третім, який відбудеться після війни 1950-1953 років, і може виявитися значним кроком вперед в глобальних дипломатичних зусиллях по вирішенню протистояння навколо ядерної програми КНДР.

Попередні переговори відбулися в Сеулі в 2000 і 2007 роках.

Нагадаємо, повідомлення про майбутній саміт було зроблено після зустрічі на високому рівні між двома країнами, яка відбулася 28 березня також в прикордонному селі Панмунджом.

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