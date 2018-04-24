Картопля, локшина і вино з азалій: стало відомо меню до зустрічі лідерів обох Корей

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На історичній зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, яка відбудеться в південнокорейському селі Панмунджом 27 квітня, до столу будуть подані картопля, запечена морська риба, локшина і вино з азалій. Про це офіційна резиденція президента Південної Кореї Blue House повідомила на сторінці в Facebook, передає УНН.