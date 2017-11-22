Трамп помилував свою першу індичку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп помилував свою першу індичку. Кадри щорічної церемонії напередодні Дня подяки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Це великий птах ... Ух, я так добре себе почуваю", - пожартував Трамп.
На церемонії також були присутні перша леді США Меланія Трамп і молодший син Трампа Беррон. Відзначається, що вага "Головної індички 2017 року" на ім'я Барабанна паличка становить близько 16 кілограмів.
"Ти готова, Барабанна паличка? Добре. Барабанна паличка, за сим ти помилувана", - проголосив Трамп.
Пізніше американський лідер у своєму Тwitter прокоментував церемонію:
"Сьогодні ми продовжили прекрасну американську традицію в Білому домі. Барабанна паличка і Бажання проживатимуть решту своїх днів, на відпочинку в чудових горах Блакитного хребта"
Нагадаємо, Президент США Барак Обама традиційно "помилував" двох індичок, яких доставили до Білого дому на День подяки. Цього року він помилував індичок на імена Мак і Чіз.