Трамп помиловал свою первую индейку

"Это большая птица ... Ух, я так хорошо себя чувствую", - пошутил Трамп.

На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон. Отмечается, что вес "Главной индейки 2017 года" по имени Барабанная палочка составляет около 16 килограммов.

"Ты готова, Барабанная палочка? Хорошо. Барабанная палочка, с сим ты помилована", - провозгласил Трамп.

Позже американский лидер в своем Тwitter прокомментировал церемонию:

"Сегодня мы продолжили прекрасную американскую традицию в Белом доме. Барабанная палочка и Желание будут проживать остаток своих дней, на отдыхе в замечательных горах Голубого хребта"

Напомним, Президент США Барак Обама традиционно "помиловал" двух индеек , которых доставили в Белый дом на День благодарения. В этом году он помиловал индеек на имена Мак и Чиз.