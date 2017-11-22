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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 4222 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 40263 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69583 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72564 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60583 просмотра

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Трамп помиловал свою первую индейку

Трамп помиловал свою первую индейку

Киев  •  УНН

 • 21141 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку. Кадры ежегодной церемонии накануне Дня благодарения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Это большая птица ... Ух, я так хорошо себя чувствую", - пошутил Трамп.

На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон. Отмечается, что вес "Главной индейки 2017 года" по имени Барабанная палочка составляет около 16 килограммов.

"Ты готова, Барабанная палочка? Хорошо. Барабанная палочка, с сим ты помилована", - провозгласил Трамп.

Позже американский лидер в своем Тwitter прокомментировал церемонию:

"Сегодня мы продолжили прекрасную американскую традицию в Белом доме. Барабанная палочка и Желание будут проживать остаток своих дней, на отдыхе в замечательных горах Голубого хребта"

Напомним, Президент США Барак Обама традиционно "помиловал" двух индеек , которых доставили в Белый дом на День благодарения. В этом году он помиловал индеек на имена Мак и Чиз.

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