Трамп помиловал свою первую индейку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку. Кадры ежегодной церемонии накануне Дня благодарения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Это большая птица ... Ух, я так хорошо себя чувствую", - пошутил Трамп.
На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон. Отмечается, что вес "Главной индейки 2017 года" по имени Барабанная палочка составляет около 16 килограммов.
"Ты готова, Барабанная палочка? Хорошо. Барабанная палочка, с сим ты помилована", - провозгласил Трамп.
Позже американский лидер в своем Тwitter прокомментировал церемонию:
"Сегодня мы продолжили прекрасную американскую традицию в Белом доме. Барабанная палочка и Желание будут проживать остаток своих дней, на отдыхе в замечательных горах Голубого хребта"
Напомним, Президент США Барак Обама традиционно "помиловал" двух индеек , которых доставили в Белый дом на День благодарения. В этом году он помиловал индеек на имена Мак и Чиз.