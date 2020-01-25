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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Посольство РФ в Японии отреагировало на обвинения в получении секретных данных

Киев • УНН

 • 15609 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Россия сожалеет, что Япония якобы присоединилась к “антироссийским спекуляциям на тему шпиономании”. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Японии, опубликованном в субботу на фоне информации, появившейся ранее в японских СМИ, о том, что сотрудникам торгового представительства РФ в Японии якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные, пишет УНН.

Посольство РФ в Японии отреагировало на обвинения в получении секретных данных

“Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая „мегафонная дипломатия“, уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность”, — говорится в сообщении, опубликованном российским посольством на своей странице в Facebook.

В российском дипломатическом представительстве также подчеркнули, что это “противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня”.

Ранее СМИ сообщили, что японская полиция задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии. По данным Кyodo, японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний.

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