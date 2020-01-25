Посольство РФ у Японії відреагувало на звинувачення в отриманні секретних даних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Росія шкодує, що Японія нібито приєдналася до “антиросійських спекуляцій на тему шпигуноманії”. Про це йдеться в заяві посольства РФ в Японії, опублікованому в суботу на тлі інформації, що з’явилася раніше в японських ЗМІ, про те, що співробітникам торгового представництва РФ в Японії нібито були передані вкрадені секретні комерційні дані, пише УНН.
“Жалкуємо, що японська сторона приєдналася до модних на Заході антиросійських спекуляцій на побиту тему шпигуноманії. Спілкування через ЗМІ, тобто горезвісна „мегафонна дипломатія“, вже не раз доводило свою безрезультатність і згубність”, — йдеться в повідомленні, опублікованому російським посольством на своїй сторінці в Facebook.
У російському дипломатичному представництві також підкреслили, що це “суперечить погодженій Москвою і Токіо лінії на створення позитивної атмосфери для налагодження двостороннього співробітництва та вирішення непростих питань, що стоять на спільному порядку денному”.
Раніше ЗМІ повідомили, що японська поліція затримала місцевого жителя за підозрою в розкраданні секретних комерційних даних, які, імовірно, були згодом передані співробітникові торгового представництва РФ в Японії. За даними Кyodo, японські правоохоронні органи направили посольству РФ в Японії офіційний запит з вимогою з’явитися в поліцію двом співробітникам російського торгового представництва для надання свідчень.