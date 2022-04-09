Посол Европейского Союза вернулся в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас вернулся в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла ЕС.
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"Так счастлив вернуться в Киев", - отметил он.
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Также Маасикас опубликовал совместное фото с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким, который все время продолжал находиться в Киеве.
"Мне есть многому поучиться у единственного Посла, который всегда находился в Киеве. Слава Бартошу Цихоцкому", - подчеркнул Маасикас.
Напомним
Посол Литвы вернулся в Киев.
First things first.pic.twitter.com/DwVtX8FE06— Matti Maasikas (@MattiMaasikas)April 9, 2022