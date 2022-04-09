Посол Європейського Союзу повернувся до Києва

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"Такий щасливий повернутися до Києва", - зазначив він.

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Також Маасікас опублікував спільне фото з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким, який весь час продовжував перебувати у Києві.

"Мені є багато чому повчитися у єдиного Посла, який завжди перебував у Києві. Слава Бартошу Ціхоцькому", - наголосив Маасікас.

Нагадаємо

Посол Литви повернувся до Києва.

First things first. pic.twitter.com/DwVtX8FE06