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Посол Украины призвал финское правительство противодействовать пророссийской пропаганде в стране

Посол Украины призвал финское правительство противодействовать пророссийской пропаганде в стране

Киев  •  УНН

 • 13015 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров призвал финское правительство противодействовать пророссийской пропагандистской деятельности в стране, а также деятельности Иоганна Бекмана и его соратников, которые поддерживают военную агрессию России против Украины. Такое заявление опубликовало на своем сайте МИД Украины, передает УНН.

По словам посла, недавно сторонники Й.Бекмана - финского деятеля, который является ярым защитником интересов Кремля, и неоднократно высказывал свою антиукраинскую позицию, решили организовать так называемую "Международную экспертную конференцию", чтобы распространить идею признания "ДНР" среди граждан Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

Кроме того, по словам посла, "команда" Й.Бекмана создала фейковый сайт Европейского центра противодействия гибридным угрозам, созданного в Хельсинки ранее в этом году, чтобы подорвать деятельность реального центра.

"По моему убеждению, такое "мероприятие" должен вызвать законное и серьезное беспокойство властей Финляндии, принимая во внимание то, что публичная популяризация деятельности террористов, которые держат временный контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, явно противоречит официальной политике Финляндии и ЕС" , - отметил Олефиров.

По его словам, необходимо осудить такую ​​вредную деятельность как для финского, так и для украинского общества, "чтобы убедиться, что ненависть и пропаганда не распространяются дальше".

Как сообщал УНН, во Франции открыли "представительство ДНР".

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