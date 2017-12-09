Посол Украины призвал финское правительство противодействовать пророссийской пропаганде в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров призвал финское правительство противодействовать пророссийской пропагандистской деятельности в стране, а также деятельности Иоганна Бекмана и его соратников, которые поддерживают военную агрессию России против Украины. Такое заявление опубликовало на своем сайте МИД Украины, передает УНН.
По словам посла, недавно сторонники Й.Бекмана - финского деятеля, который является ярым защитником интересов Кремля, и неоднократно высказывал свою антиукраинскую позицию, решили организовать так называемую "Международную экспертную конференцию", чтобы распространить идею признания "ДНР" среди граждан Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.
Кроме того, по словам посла, "команда" Й.Бекмана создала фейковый сайт Европейского центра противодействия гибридным угрозам, созданного в Хельсинки ранее в этом году, чтобы подорвать деятельность реального центра.
"По моему убеждению, такое "мероприятие" должен вызвать законное и серьезное беспокойство властей Финляндии, принимая во внимание то, что публичная популяризация деятельности террористов, которые держат временный контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, явно противоречит официальной политике Финляндии и ЕС" , - отметил Олефиров.
По его словам, необходимо осудить такую вредную деятельность как для финского, так и для украинского общества, "чтобы убедиться, что ненависть и пропаганда не распространяются дальше".
Как сообщал УНН, во Франции открыли "представительство ДНР".