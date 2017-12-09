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Посол України закликав фінський уряд протидіяти проросійської пропаганді в країні

Посол України закликав фінський уряд протидіяти проросійської пропаганді в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров закликав фінський уряд протидіяти проросійської пропагандистської діяльності в країні, а також діяльності Йогана Бекмана та його поплічників, які підтримують військову агресію Росії проти України. Таку заяву опублікувало на своєму сайті МЗС України, передає УНН.

За словами посла, нещодавно прихильники Й.Бекмана — фінського діяча, який є затятим захисником інтересів Кремля, та неодноразово висловлював свою антиукраїнську позицію, вирішили організувати так звану “Міжнародну експертну конференцію”, щоб поширити ідею визнання “ДНР” серед громадян Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

Окрім того, за словами посла, “команда” Й.Бекмана створила фейковий веб-сайт Європейського центру протидії гібридним загрозам, створеного у Хельсінкі раніше цього року, щоб підірвати діяльність реального центру.

“На моє переконання, такий "захід“ повинен викликати законне і серйозне занепокоєння влади Фінляндії, беручи до уваги те, що публічна популяризація діяльності терористів, що тримають тимчасовий контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей України, явно суперечить офіційній політиці Фінляндії та ЄС”, — зазначив Олефіров.

За його словами, необхідно засудити таку шкідливу діяльність як для фінського, так і для українського суспільства, “щоб переконатись, що ненависть та пропаганда не поширюються далі”.

Як повідомляв УНН, у Франції відкрили "представництво ДНР".

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