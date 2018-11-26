Посол Украины в Венгрии: пришло время совместных действий для остановки России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мир должен объединить усилия, чтобы остановить агрессивные действия России, а не только выражать озабоченность. Подобное заявление написала на своей странице в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, информирует УНН.
“Только вчера Украина и мир чтили 85-ю годовщину Голодомора в Украине в 1932-33 годах. Сегодня же Россия напала на Украину в Азовском море”, — сообщила Непоп.
“Это должен быть звонок для всех. Мир не должен молчать, больше недостаточно быть озабоченным или глубоко озабоченным. Пришло время для серьезных и совместных действий, чтобы остановить Россию”, — отметила руководительница украинской дипломатической миссии в соседнем государстве.
Напоминаем, МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, а также ранением и захватом в плен членов их экипажей.