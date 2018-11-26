Посол України в Угорщині: настав час спільних дій для зупинки Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Світ повинен обʼєднати зусилля, щоб зупинити агресивні дії Росії, а не лише висловлювати стурбованість. Подібну заяву написала на своїй сторінці у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, інформує УНН.
“Тільки вчора Україна і світ вшановували 85-ту річницю Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Сьогодні ж, Росія напала на Україну в Азовському морі”, — повідомила Непоп.
“Це повинен бути дзвінок для всіх. Світ не повинен мовчати, більше недостатньо бути стурбованим або глибоко стурбованим. Настав час для серйозних і спільних дій, щоб зупинити Росію”, — зазначила очільниця української дипломатичної місії в сусідній державі.
Нагадуємо, МЗС України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, а також пораненням та захопленням у полон членів їхніх екіпажів.