Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной

Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил начало работ по эксгумации жертв Волынской трагедии весной. Об этом посол сказал в эфире TVN24, пишет УНН.

Мы планируем провести эксгумацию жертв Волынской резни весной в первом месте, на которое уже получено разрешение, то есть в Пужниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории, - сказал он.

На вопрос, начнутся ли эксгумации в Пужниках в апреле, Боднар ответил, что "мы еще не знаем, в каком месяце, но мы готовимся, чтобы, если позволит погода, все разрешения были выданы и команда с польской стороны была готова начать эти работы".

Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ, польская сторона уже имеет такого партнера (...). Это сотрудничество развивается с украинским учреждением, оно получило все разрешения, и когда бригады выедут вместе, начнут копать, тогда община узнает, и мы объявим об этом через министров по делам культуры, - заявил Боднар.

Дополнение

С весны 2017 года между Варшавой и Киевом идет спор относительно запрета на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины, введенного Украинским институтом национальной памяти. Запрет был издан после демонтажа памятника УПА в Грушовице в апреле 2017 года.

О решении отменить мораторий на поиски и эксгумацию останков польских жертв волынского преступления, который действовал с 2017 года, было озвучено в конце ноября 2024 года во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.

Тогда Украина подтвердила, что "нет препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями, согласно украинскому законодательству", и заявила о "готовности положительно рассматривать обращения по этим вопросам".

Напомним

Как ранее писал УНН 20 польских и украинских экспертов проведут эксгумацию жертв в селе Пузники в конце апреля. Работы продлятся месяц и будут включать антропологические и генетические исследования.