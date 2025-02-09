Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной

ukenru
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 103482 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 119392 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 129360 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 133892 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 117590 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 125962 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 128498 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128262 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128035 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 118063 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Облачность, гололедица и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине на сегодня

Облачность, гололедица и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине на сегодня

9 февраля, 05:38 • 55654 просмотра
российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море

российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море

9 февраля, 05:49 • 35497 просмотра
Почти полторы тысячи солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага

Почти полторы тысячи солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага

9 февраля, 06:02 • 56200 просмотра
россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: повреждены дома и газопровод

россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: повреждены дома и газопровод

9 февраля, 06:26 • 44802 просмотра
Meta объявила точную дату массовых увольнений

Meta объявила точную дату массовых увольнений

9 февраля, 06:43 • 49758 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 149823 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 154778 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 165544 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 225898 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 237110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

13:01 • 23832 просмотра
«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

12:09 • 27896 просмотра
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 129360 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 133892 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 115094 просмотра
Актуальное
Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной

Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

Read in English

Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумационных работ жертв Волынской трагедии весной 2024 года. Первые работы проведут в Пужниках с участием 20 польских и украинских экспертов.

Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил начало работ по эксгумации жертв Волынской трагедии весной. Об этом посол сказал в эфире TVN24, пишет УНН.

Мы планируем провести эксгумацию жертв Волынской резни весной в первом месте, на которое уже получено разрешение, то есть в Пужниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории,

- сказал он.

На вопрос, начнутся ли эксгумации в Пужниках в апреле, Боднар ответил, что "мы еще не знаем, в каком месяце, но мы готовимся, чтобы, если позволит погода, все разрешения были выданы и команда с польской стороны была готова начать эти работы".

Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ, польская сторона уже имеет такого партнера (...). Это сотрудничество развивается с украинским учреждением, оно получило все разрешения, и когда бригады выедут вместе, начнут копать, тогда община узнает, и мы объявим об этом через министров по делам культуры,

- заявил Боднар.

Дополнение

С весны 2017 года между Варшавой и Киевом идет спор относительно запрета на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины, введенного Украинским институтом национальной памяти. Запрет был издан после демонтажа памятника УПА в Грушовице в апреле 2017 года.

О решении отменить мораторий на поиски и эксгумацию останков польских жертв волынского преступления, который действовал с 2017 года,  было озвучено в конце ноября 2024 года  во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.

Тогда Украина подтвердила, что "нет препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями, согласно украинскому законодательству", и заявила о  "готовности положительно рассматривать обращения по этим вопросам".

Напомним

Как ранее писал УНН 20 польских и украинских экспертов проведут эксгумацию жертв в селе Пузники в конце апреля. Работы продлятся месяц и будут включать антропологические и генетические исследования.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы