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Посол України у Польщі підтвердив початок ексгумацій жертв Волинської трагедії навесні

Посол України у Польщі підтвердив початок ексгумацій жертв Волинської трагедії навесні

Київ • УНН

 • 43117 перегляди

Посол України у Польщі підтвердив початок ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії навесні 2024 року. Перші роботи проведуть у Пужниках за участю 20 польських та українських експертів.

Посол України у Польщі Василь Боднар підтвердив початок робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії навесні. Про це посол сказав в ефірі TVN24, пише УНН.

Ми плануємо провести ексгумацію жертв Волинської різанини навесні у першому місці, на яке вже отримано дозвіл, тобто у Пужниках. Зараз ми також працюємо над тим, щоб прийняти рішення щодо всіх інших місць на українській та польській території,

– сказав він.

На запитання, чи розпочнуться ексгумації у Пужниках у квітні, Боднар відповів, що "ми ще не знаємо, в якому місяці, але ми готуємося, щоб, якщо дозволить погода, всі дозволи були видані і команда з польської сторони була готова розпочати ці роботи".

Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт, польська сторона вже має такого партнера (...). Ця співпраця розвивається з українською установою, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть копати, тоді громада дізнається, і ми оголосимо про це через міністрів у справах культури,

– заявив Боднар.

Доповнення

З весни 2017 року між Варшавою та Києвом точиться суперечка щодо заборони на пошуки та ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України, введеної Українським інститутом національної пам’яті. Заборона була видана після демонтажу пам’ятника УПА в Грушовіце у квітні 2017 року.

Про рішення скасувати мораторій на пошуки та ексгумацію останків польських жертв волинського злочину, який діяв з 2017 року,  було озвучено наприкінці листопада 2024 року  під час спільної прес-конференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги.

Тоді Україна підтвердила, що "немає перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України польськими державними установами та приватними структурами у співпраці з відповідними українськими установами, згідно з українським законодавством", і заявила про  "готовність позитивно розглядати звернення з цих питань".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН 20 польських та українських експертів проведуть ексгумацію жертв у селі Пузники наприкінці квітня. Роботи триватимуть місяць та включатимуть антропологічні та генетичні дослідження.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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