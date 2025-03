"Мы знаем, что Украина победит": посол США поздравила украинцев с Днем достоинства и свободы

Цитата

"Сегодня мы вспоминаем мужество и видение своего будущего украинского народа, который вышел на улицы по всей Украине с протестами против попыток вернуть назад продвижение страны к ее европейскому будущему. Ваша мечта о целостной, свободной и мирной Украине в составе Европы вывела вас на улицы той ночи, и я вижу, как она побуждает вас защищать наши общие ценности.

В то время, когда россия снова пытается украсть будущее Украины, хочу, чтобы вы знали, что народ Соединенных Штатов, и я также, признают вашу силу и преданность праву определять свою судьбу. Мы знаем, что борьба за это будущее не завершена. Мы знаем, что Украина победит, и мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется", – сказала она.

On the Day of Freedom and Dignity, we honor the courage and vision of the Ukrainian people who took to the streets and stood together to defend Ukraine's European future and your continuing, valiant defense of your right to choose and define Ukraine's destiny. pic.twitter.com/VbbxufLJT2

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 21, 2022

Напомним

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы, отметив, что украинская нация готова бороться до последнего, чтобы выгнать врага со своей земли.